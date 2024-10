La ruta del Pulsar: Camila Vaccaro, mejor cantautora

En este primer capítulo de LA RUTA DEL PULSAR, la cantautora Camila Vaccaro, ganadora del premio Pulsar 2024, compartió su visión sobre la música, la creación y la vida. Su segundo disco, titulado “Drama Dramática”, es un reflejo de su proceso creativo, que surge de años de introspección y experiencias vividas en tiempos difíciles.

“Las canciones son fruto de años muy existencialistas y de derrumbe externo e interno, como es desde el estallido, la pandemia”, explicó Vaccaro, quien enfatiza que su trabajo es una amalgama de emociones y reflexiones. “El drama, que es como esta especie de amalgama que junta la manera de vivir las cosas, era lo adecuado para llamar a este disco”.

La artista también se refirió a la ironía y el humor negro presentes en su música, señalando que “a veces solo nos queda la posibilidad de reírnos de la existencia, porque si uno se pone seria con ella, es un poquito insostenible”. Esta perspectiva, según ella, no es exclusiva de la cultura chilena, sino que es un recurso humano universal.

Vaccaro, quien ha transitado desde la música docta hacia la popular, se siente cómoda en su versatilidad. “Me gusta trabajar con distintas personas, me gusta hacer cosas y grabarlas solas, pero también ver qué pasa cuando choca con otros músicos”, comentó. Esta mezcla de influencias se traduce en su estilo único, que combina seriedad y ligereza.

Al hablar sobre su evolución como artista, Vaccaro reflexionó sobre su primer disco, “La bruja”, que era más autorreferente, y cómo en “Drama Dramática” ha comenzado a contar historias más amplias. “Ahora que el primer disco… era bastante gritado y fuerte, ‘Drama Dramática’ ya es como un me importa un poco, o sea, no es que no me importe nada, entregarse a que las cosas no son tan importantes”.

La conversación también tocó el tema de la precariedad en la música. “La música en Chile es precaria. Es precaria la música clásica, es precaria las artes escénicas, es precaria la música misma”, afirmó Vaccaro, quien a pesar de las dificultades, se siente agradecida por lo que ha logrado. “Se hace lo que se puede con lo que se tiene”.

Finalmente, Vaccaro compartió su sueño de tener un “carromato”, un escenario itinerante que le permitiría recolectar historias y llevar su música a diferentes lugares. “Es como una especie de circo itinerante musical que va recogiendo y estimulando la memoria”, explicó, mostrando su deseo de conectar con las comunidades a través de su arte.

Con su autenticidad y pasión, Camila Vaccaro se posiciona como una voz relevante en la música chilena, inspirando a futuros músicos a seguir su propio camino creativo.

