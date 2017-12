¿encontraste un error? avísanos

Paula Navarro: "Me tienen que evaluar por capacidad, no por si soy hombre o mujer"



Publicado por Pablo Velozo

“En Chile se discrimina. Es cosa de ver. Es un país donde a las mujeres nos cuesta. A mí me ha costado muchísimo llegar hasta acá”. Quien habla es Paula Navarro, una de las protagonistas de las últimas semanas en el fútbol chileno.

Navarro, que sería presentada como la primera entrenadora de un club profesional en nuestro país, específicamente Santiago Morning, finalmente será ayudante de Jaime García. Críticas de algunos dirigentes y jugadores provocaron que el presidente Miguel Nasur cambiara su opinión.

A casi una semana de que fuera presentada como colaborada de García, Navarro rompió el silencio en entrevista con Las Últimas Noticias. “Estoy contenta porque igual es un gran paso estar en un cuerpo técnico de un equipo profesional. Llevo muchos años en el club y lo conozco perfectamente”, agradeció.

“Esto es una cuestión de tiempo, paso a paso, tengo que terminar mi proceso con los niños desde la sub8 a la sub14, y femenino sub15, sub17 y adulto”, añadió la profesional, evidenciando su deseo de, en un futuro próximo, ser la primera al mando de un cuerpo técnico.

En cuanto a quiénes criticaron su posible nominación a la banca del ‘Chaguito’, argumentando que no tenía experiencia dirigiendo hombres, Paula respondió que “no lo he hecho a nivel profesional que se dediquen al fútbol, pero sí a niños, y saqué muchachos de las cárceles y armé el equipo de futsal. Y no hay ninguna diferencia”.

“Si me preguntas, es más difícil dirigir mujeres que hombres”, complementó, haciendo hincapié en que “nosotras somos complejas y eso nos complica en la toma de decisiones, y porque además empezamos en el fútbol más tarde que los hombres”.

Pero no fue todo. Paula Navarro además se refirió a quiénes se mostraron contrarios a su ascenso diciendo que su presencia podría complicar un camarín de varones, con ejemplos como el olor y lo extraño que sería ver una mujer en una ‘zona íntima’ como un vestuario.

“Acá hay olores de hombres, igual que los niños o las niñas, de sudor, cansancio, pero no es tema. A mí me tienen que evaluar por capacidad, mi experiencia o conocimiento, no si soy mujer u hombre“, puntualizó.

Además, la entrenadora recordó que “en un equipo femenino las niñas se visten, salen, y con el cuerpo técnico de hombres esperamos afuera… Yo no estoy cuando ellas se están bañando, ningún técnico está”.

Finalmente, la integrante del cuerpo técnico ‘microbusero’ explicó cómo juegan sus equipos: “Tienen el balón y cuando no lo tienen intentan recuperarlo rápido. Nos gusta ser protagonistas, hacer un juego bonito, de ritmo rápido”.

“Seguimos mucho la línea del Barcelona y el Ajax, de ahí sacamos la estructura e identidad de Santiago Morning. Jugamos con cuatro atrás, con laterales que se sumen al ataque, con tres en el medio que forman un rombo, con volantes externos que atacan. Esto produce que los jugadores dominen dos o tres puestos, hagan figuras en la cancha”, concluyó.

