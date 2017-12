¿encontraste un error? avísanos

S. Morning presentó a Jaime García como su nuevo DT: Paula Navarro será ayudante técnica



Publicado por Jeser Lara

Entre críticas y polémicas Jaime García se convirtió en el nuevo entrenador de Santiago Morning.

En primera instancia, la principal candidata para dirigir al club autobusero era Paula Navarro.

Sin embargo, al vicepresidente de la entidad, Luis Faúndez, y al capitán del equipo, Hernán Muñoz, no les gustó la idea de que una mujer dirigiera al club. Es por eso que al presidente de Santiago Morning, Miguel Nasur, echó pie atrás y terminó desechando esa opción.

De esta manera, el exDT de Deportes La Serena se convertirá en el nuevo entrenador del Morning, y Paula Navarro será la nueva ayudante técnica.

Consultada por esta decisión, Navarro comentó que “estoy muy contenta de estar en el cuerpo técnico, muy agradecida de la oportunidad, pero también tengo otras responsabilidades, como el fútbol formativo y el femenino. No me siento desplazada. No necesito que me pongan estrellas”.

[AHORA] Jaime García es presentado como nuevo entrenador de @Stgo_Morning junto al cuerpo técnico pic.twitter.com/RrR3xq4hax — Santiago Morning (@Stgo_Morning) December 20, 2017

