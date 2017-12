¿encontraste un error? avísanos

Aires de machismo: quiebre amenaza arribo de Paula Navarro a la banca del ’Chago’



Publicado por Nicolás Maureira

La noticia de la asunción de la entrenadora Paula Navarro al mando del primer equipo de Santiago Morning generó una reacción positiva de parte de los hinchas, pero al interior del club las opiniones fueron dispares.

La actual estratega del equipo femenino del ‘Chago’ tenía todo listo para tomar las riendas del conjunto microbusero, según lo informado en la jornada de ayer por BioBioDeportes, pero su contratación ahora estaría en dudas.

A algunos miembros del plantel no le gusta para nada la idea de que Navarro comparta el camarín con los jugadores. El portero y capitán Hernán Muñoz no tuvo problemas en entregar su tajante postura.

“Estoy en total desacuerdo con la concreción de lo que se está hablando. A mí modo de pensar, que una mujer esté en un camarín masculino se sale de contexto, por la comodidad de los jugadores”, señaló.

Si bien Muñoz asegura que no se trata de ser machista y que su principal argumento es la incomodidad, su explicación no es convincente y genera más de alguna duda.

“Por los argumentos que estoy dando, sería inmaduro que me trataran de machista. No estoy poniendo en duda la capacidad. La mujer ha avanzado mucho y tiene la capacidad suficiente, pero de ahí a entrar a un camarín masculino, es distinto. Sé que es una buena entrenadora, pero no sé si es lo correcto. No estoy de acuerdo”, comentó.

El meta, además, puso a todos sus compañeros en el mismo saco. “Piensan lo mismo. Quizás se sorprenden por la noticia y dicen que si llega será incómodo para todos”, expresó.

El posible arribo de Navarro ha generado un quiebre en Santiago Morning, según lo indicado por La Tercera. El presidente del club Miguel Nasur es el principal sostenedor de la idea, pero el vicepresidente Luis Faúndez puso sobre la mesa entrenadores masculinos como alternativas para que tomen el lugar ocupado la temporada pasada por Hernán Godoy.

Silvio Fernández, Luis Musrri y Jaime García son los nombres que se manejan en la directiva. Los dos primeros fueron contactados pero descartaron la posibilidad.

Ante esto y según el citado medio, en las próximas horas podría quedar definido la llegada de García a Santiago Morning.

En esa incertidumbre, hay jugadores del ‘Chaguito’ que no tienen ningún problema con que una mujer los dirija el próximo año.

“No me complica, para nada. Sería bueno y, si pasa, la apoyaré al ciento por ciento, por su condición de mujer y de entrenadora”, afirmó el volante Jorge Gatica.

