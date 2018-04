El sentido mensaje de Ribery a su "hermano" Vidal: "Daremos todo para ganar por ti"

¿encontraste un error? avísanos

Se acordó de su amigo. El francés Franck Ribery, una de las principales figuras del Bayern München, envió un sentido mensaje al volante chileno Arturo Vidal.

Recordemos que el ‘Rey’ se perderá lo que resto de la temporada tras someterse a una operación de su rodilla derecha.

El galo, uno de los mejores amigos de Vidal en suelo germano, utilizó su cuenta oficial de Twitter para dedicar algunas palabras al también seleccionado chileno.

“¡Daremos lo mejor de nosotros para ganar por ti hermano! Un luchador como tú siempre volverá fortalecido”, fue la breve -pero certera- publicación de Ribery.

El mensaje, claramente, está relacionado con la eliminatoria que el Bayern tendrá contra el Real Madrid por las semifinales de Champions League, instancia donde Vidal se ausentará.

Hay que destacar que esta llave era muy esperada por el chileno, quien incluso habló de “venganza” en sus Redes Sociales.

Por mientras, Zinedine Zidane y los medios españoles destacaron la baja de Vidal para la ‘Champions’. De hecho, los medios hicieron hincapié en que no estará “el único que tiene sangre en ese medio campo”.

We‘ll give our best to win for you hermano! A fighter like you will always come back stronger! 🇨🇱💪🏼 @kingarturo23 #MiaSanMia @FCBayern pic.twitter.com/FPh8NnzTNg

— Franck Ribéry (@FranckRibery) 18 de abril de 2018