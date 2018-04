¿encontraste un error? avísanos

Arturo Vidal sobre lesión que lo margina de la temporada: "De esta vuelvo más fuerte"



Nicolás Maureira

Uno de los grandes sueños que tiene Arturo Vidal es ganar la Champions League. Para eso llegó a Bayern München pero hasta el momento donde estuvo más cerca de conquistar la ‘Orejona’ fue con la Juventus (perdió la final ante Barcelona en 2015).

Con el conjunto alemán quedó eliminado dos veces en semifinales: primero ante Atlético Madrid (2015-16) y luego con Real Madrid (2016-17).

El Bayern jugará nuevamente con la ‘Casa Blanca’ en una llave donde Vidal quería ver acción para “vengarse” tras la polémica eliminación del año pasado. Recordemos que el volante chileno salió expulsado por inexistente falta sobre Marco Asensio.

Como es sabido, Vidal se perderá los cotejos con el Madrid y lo que resta de la temporada tras someterse a cirugía por la lesión en su rodilla derecha.

El ‘Rey’ está desanimado y así lo evidenció en sus redes sociales. “Estos momentos tristes son menos tristes gracias a los miles de mensajes de apoyo que recibo de ustedes. No voy a aflojar, yo no me rindo. De esta vuelvo más fuerte que nunca”, escribió.

“Un abrazo muy fuerte a cada una de las hermosas personas que piensan en mí y me apoyan en todo momento”, agregó.

Vidal tendrá que apoyar a sus compañeros desde la tribuna mientras se recupera de su lesión. Este martes el Bayern goleó al Bayer Leverkusen por las semifinales de la Copa de Alemania.

