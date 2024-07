Un hito bilateral: la selfie que ’unió’ a Corea del Norte y Corea del Sur en el podio de París 2024

Los Juegos Olímpicos son considerados la gran fiesta del deporte a nivel mundial, una que incluso puede unir países que no siempre mantienen buenas relaciones bilaterales. París 2024 no fue la excepción, pues en las últimas horas se viralizó una emotiva selfie entre deportistas de Corea del Norte y Corea del Sur.

La imagen se dio en medio de la premiación de dobles mixtos del tenis de mesa, cuando la china Sun Yingsha, la ganadora del oro, sugirió a los atletas coreanos inmortalizar el triunfal momento con una fotografía grupal.

Así fue como el equipo chino posó junto a los medallistas de plata norcoreanos, Ri Jong Sik y Kim Kum Yong, y los surcoreanos ganadores del bronce, Lim Jong-hoon y Shin Yu-bin, en una emblemática postal que resonó fuerte en todos los rincones de la península asiática y fue celebrada en todo el mundo.

Esta llamativa imagen marca un precedente en medio de la compleja relación bilateral que ambos países llevan desde hace décadas, pero que en los últimos meses se ha intensificado aún más.

Vale mencionar que los lazos diplomáticos entre Corea del Norte y Corea del Sur siguen siendo tensa y volátil, marcada por la desconfianza mutua y eventos ocasionales de confrontación.

A pesar de algunos intentos de diálogo y cooperación en áreas como la reunificación de familias y proyectos económicos conjuntos, los avances significativos entre las dos Coreas siempre han sido escasos.

Reflejo de esta realidad fue la demolición del arco de unificación en Corea del Norte en enero de 2024, un monumento para conmemorar las propuestas de reunificación, consignó CNN.

Hace unos meses, otro hito que desató alertas en la península asiática es el envío de globos rellenos de basura que el régimen de Kim Jong-un ha hecho a su vecino del sur, los que incluso han generado preocupación en las autoridades surcoreanas.

Ahora último, durante la monumental apertura de los Juegos Olímpicos de París, se vivió un papelón que causó duras críticas luego que presentaron a los deportistas surcoreanos como parte de Corea del Norte. Un error gravísimo que llevó al Comité Olímpico a pedir disculpas públicas.

Sin embargo, pese a todo el historial de rencillas, en determinadas ocasiones ambos países se han unido para disputar diferentes competencias deportivas internacionales. Tal como sucedió en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2018, cuando las dos Coreas desfilaron como una sola y varios de sus equipos competieron juntos en diferentes disciplinas. Hito que se quiso repetir en Tokio 2020, pero que no se concretó.

Actualmente, ambos países viven realidades bastante diferentes. Corea del Norte continúa con su programa nuclear y pruebas de misiles, lo que genera preocupaciones de seguridad en el sur y la comunidad internacional.

Por su parte, Corea del Sur, junto con aliados como Estados Unidos, mantiene una postura de defensa y sanciones, buscando una solución pacífica y diplomática a largo plazo.

Congratulations to the winners of the #Paris2024 Mixed Doubles event 👏

🥇 – Wang Chuqin/Sun Yingsha

🥈 – Ri Jong Sik/Kim Kum Yong

🥉 – Lim Jonghoon/Shin Yubin#PingPong #TableTennis pic.twitter.com/On0Fip87gg

— World Table Tennis (@WTTGlobal) July 30, 2024