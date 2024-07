No es Photoshop: surfista brasileño protagoniza perfecta "ilusión óptica" en los JJOO con imagen viral

Aunque a simple vista pareciera ser una imagen manipulada con Photoshop o hecha con inteligencia artificial, lo cierto es que la foto del surfista brasileño Gabriel Medina desafiando la gravedad en los Juegos Olímpicos de París es completamente verdadera.

Así quedó demostrado por el fotógrafo Jérôme Brouillet, autor de la sorprendente postal que se ha viralizado en las últimas horas. Ha sido tal la repercusión de esta imagen que la revista TIME la ha calificado como “la imagen definitoria del triunfo de los Juegos de Verano de 2024”.

La fotografía se capturó durante la competencia de surf en las cristalinas aguas de Tahití, territorio frances de ultramar ubicado a más de 16.000 kilómetros de distancia de la actual sede olimpica. El flash capturó el momento de celebración del brasileño al conseguir un nuevo récord en su disciplina y dejar fue de competencia al actual campeón de oro, el japonés Kanoa Igarashi.

🏄 BACKSTORY | "Every photographer is waiting for that."

📷 AFP photographer @BrouilletJerome explains how he captured the perfect surf shot, which @TIME Magazine described as "the defining image of triumph at the 2024 Summer Games".

👉 https://t.co/98VblHGuk5 pic.twitter.com/qkCd3BDVlr

— AFP Communications (@AFPcom) July 30, 2024