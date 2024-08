"Racistas y repugnantes": madre de medallista olímpica de EEUU denuncia duros ataques contra su hija

La madre de la medallista olímpica de Estados Unidos, Jordan Chiles, denunció que su hija ha sido víctima de “comentarios racistas y repugnantes“, luego de haber alcanzado el tan anhelado podio en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Fue a través de su cuenta de X (Twitter), que Gina Chiles defendió a su hija de los ataques racistas que estaría recibiendo.

“Los comentarios racistas y repugnantes siguen ocurriendo en 2024. Estoy cansada de las personas que dicen que ya no existe”, manifestó en la plataforma.

También añadió que “Mi hija es una olímpica altamente condecorada, con el corazón más grande y un nivel de deportividad inigualable… y le están diciendo cosas repugnantes.”

The racist disgusting comments are still happening in 2024. I'm tired of people who say it no longer exists. My daughter is a highly decorated Olympian with the biggest heart and a level of sportsmanship that is unmatched…and she's being called disgusting things.

— Gina Chiles (@gina_chiles) August 9, 2024