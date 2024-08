JK Rowling acusa sistema misógino por victoria de boxeadora que no pasó pruebas de género en los JJOO

Este jueves se dio una de las mayores polémicas de los JJOO de París 2024, con el triunfo de Imane Khelif sobre Angela Carini, en sólo 50 segundos.

Khelif había sido descalificada del Mundial de la disciplina por no pasar las pruebas de género, al presentar altos niveles de testosterona.

De hecho, organizaciones y exatletas pidieron al COI descalificar a la deportista de los Juegos, pero el ente finalmente aceptó que compitiera.

Una persona que se mostró especialmente crítica del caso fue JK Rowling, quien fustigó el hecho que Imane Khelif compitiera a nivel femenino.

“¿Podría alguna imagen resumir mejor nuestro nuevo movimiento por los derechos de los hombres? La sonrisa de un hombre que sabe que está protegido por un establishment deportivo misógino”, indicó.

“Disfrutan de la angustia de una mujer a la que acaba de golpear en la cabeza y cuya ambición de vida acaba de destrozar”, agregó.

Could any picture sum up our new men’s rights movement better? The smirk of a male who’s knows he’s protected by a misogynist sporting establishment enjoying the distress of a woman he’s just punched in the head, and whose life’s ambition he’s just shattered. #Paris2024 pic.twitter.com/Q5SbKiksXQ

— J.K. Rowling (@jk_rowling) August 1, 2024