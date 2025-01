Resultados FUAS 2025: cómo revisar si fuiste preseleccionado para gratuidad o becas

Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

Este jueves 16 de enero se revelan los resultados de la preselección del Formulario Único de Acreditación Socioeconómica (FUAS), etapa crucial para los jóvenes que buscan acceder a becas o gratuidad en la educación superior. Aunque estos resultados no garantizan la asignación de un beneficio, se podrá apelar a partir del 11 de marzo en caso de no ser seleccionado. El próximo proceso de postulación al FUAS estará abierto entre el 13 de febrero y el 13 de marzo para aquellos que no participaron en la primera convocatoria.