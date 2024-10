Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

El plazo para postular a becas estatales a través del FUAS 2025 fue extendido hasta el 5 de noviembre, permitiendo acceder a Gratuidad, becas estatales, Fondo Solidario de Crédito Universitario, CAE y Beca de Alimentación de Junaeb. Destinado a nuevos ingresantes y quienes no cuentan con becas del Estado, se puede completar en www.fuas.cl. Se aclara que el Registro Social de Hogares no es obligatorio pero es clave, y se recomienda editar los datos a tiempo. Errores comunes incluyen la omisión de integrantes del hogar y no reportar todos los ingresos familiares, lo que puede afectar la evaluación socioeconómica.