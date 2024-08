Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

La postulación al Sistema de Admisión Escolar (SAE) del Mineduc comenzó el 2 de agosto, permitiendo a las familias acceder a establecimientos públicos o subvencionados de su interés con el objetivo de eliminar barreras de entrada a la educación. A pesar de llevar varios años en funcionamiento, persisten mitos sobre su operación. Postular a pocos establecimientos reduce las posibilidades de obtener un cupo, es aconsejable postular a más de seis. No hay ventaja en postular el primer día, se puede modificar preferencias hasta el cierre. Si se usa el SAE y se obtiene un nuevo colegio, no se puede volver al anterior. No existen estrategias para predecir resultados. El SAE cuenta con más de 7.800 establecimientos. Se recomienda seguir instrucciones del Mineduc para postular con éxito.