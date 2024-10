Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

El presidente Gabriel Boric anunció un nuevo sistema de financiamiento para la educación superior que eliminaría el Crédito con Aval del Estado (CAE) en favor del Financiamiento Público para la Educación Superior (FES), que busca que los estudiantes no se endeuden para acceder a la educación. El FES contempla que los aranceles no se paguen, salvo por un "copago mínimo" para el 10% de la población de mayores ingresos, y establece un sistema de retribución basado en los ingresos una vez finalizada la carrera. Además, se destaca que el FES no requeriría un desembolso del Fisco como el CAE, ya que se manejaría como un "fondo revolvente" que circularía recursos desde egresados con mayores ingresos hacia quienes necesiten financiamiento para sus estudios.