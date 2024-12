Psicóloga explica cómo ayudar a los estudiantes que están pasando por periodos de mucha ansiedad

Hace unos días terminó de rendirse la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES), en su versión regular, pero los resultados no serán conocidos hasta inicios del próximo año: serán revelados el lunes 06 de enero de 2025, a las 08:00 horas.

Es normal que esta espera genere nervios y ansiedad en los estudiantes, especialmente considerando que diciembre ya es para muchos un mes más estresante, por todas las fiestas de fin de año.

Por otra parte, independiente de si rindieron o no la PAES, este también es un periodo de ansiedad y estrés para muchos estudiantes que están cerrando un nuevo año educacional, con todo lo que esto implica.

No todas las personas lidian de la misma manera con este tipo de ansiedad, por lo que no hay una sola fórmula que podamos seguir para calmarla, explica Sonia Muñoz Fuentes, psicóloga con magíster en Gestión Educativa y docente del área clínica de la Escuela de Psicología de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV), en entrevista con BioBioChile.

“Mi consejo principalmente es poder ayudarles a entender que, cuando ellos cursan por situaciones o momentos que generan un incremento de la ansiedad, es importante que puedan tener claro cuáles son las cosas que a ellos les sirven”, indica la académica.

En ese sentido, añade que “es importante ayudarles a mirar que cada uno debe ir en la búsqueda de lo que más le sirve para poder calmarse cuando se encuentran en periodos de alto estrés o alta ansiedad”.

“A algunas personas, el contacto con la naturaleza les es muy útil, a otras el poder descansar, el leer, el hacer ejercicio. Son todas herramientas que nos sirven para el manejo de la ansiedad, pero también eso va a depender de las cualidades y las características de cada persona”, ejemplifica.

La psicóloga de la PUCV también apunta a que la pandemia puede haber impactado en cómo los estudiantes de alrededor de 18 años, que ahora están rindiendo la PAES, lidian con la ansiedad.

“En el último tiempo, hemos visto un incremento en las dificultades del manejo de la ansiedad, especialmente en jóvenes. Pensando también que muchos de quienes rindieron la PAES este año, tuvieron un curso en la pandemia, en una etapa que es compleja, entre los 14 y 15 años para la mayoría”, expresa.

Por lo mismo, Muñoz agrega que estos alumnos, probablemente, pueden haber tenido menos posibilidades de desarrollar “todo lo que tiene que ver con el manejo social, el manejo relacional-social y el manejo de las ansiedades de evaluación, que son propias de esa etapa adolescente. Ellos se relacionan mucho con sus pares para eso”.

“En ese sentido, siento que la pandemia mermó un poco, en esta generación, muchas de esas habilidades que tienen que ver con el manejo de la ansiedad. Por tanto, yo siento que tenemos una población, en este momento, un poquito más ansiosa que otras poblaciones, por decirlo así”, asegura.

¿Qué pueden hacer los adultos para ayudar a los estudiantes?

El círculo cercano de los estudiantes también juega un rol crucial cuando se trata de ayudarlos a lidiar con la ansiedad del periodo de exámenes, y también con las expectativas respecto a sus metas de estudio en el futuro próximo.

En el caso de los adultos cercanos al estudiante, la psicóloga Sonia Muñoz comenta que “lo más importante es poder conectar con lo que le pasa. No necesariamente le va a servir cualquier cosa que yo le diga. Tal vez es mejor preguntar ‘¿en qué te sirve que te ayude?"”.

Al respecto, la especialista de la PUCV detalla que “en la etapa adolescente, a los adultos a veces nos cuesta mucho conectar con ellos y con lo que les está pasando, y muchas veces nuestras respuestas son muy conectadas con el mundo adultos (…) Acoger la preocupación y la ansiedad es importante, más que tratar de decirles algo para que esta disminuya”.

“Lo primero, conectar; y lo segundo, no dar una respuesta que a lo mejor a nosotros nos aliviaría, pero no necesariamente a nuestro hijo o hija que está en esta situación (…) Lo que es más útil es estar, estar para ellos, sin necesariamente tener que hacer algo que no sabemos si les va a ayudar o no“, concluye.