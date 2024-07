Lo había advertido: skater colombiano se frustró y reaccionó con ’feo’ gesto a la cámara en pleno JJOO

Las polémicas no se detienen en los Juegos Olímpicos de París 2024, ya que desde la inauguración comenzaron los problemas para la organización, luego de la ‘performance’ que se realizó en la ceremonia que dio el vamos a los JJOO.

Con el correr de los días han surgido nuevos problemas, pero lo realizado por un skater colombiano en la disciplina celebrada el día de hoy, ha generado revuelo en las redes sociales.

Si bien la presión es parte importante de lo que tienen que combatir los deportistas en los Juegos Olímpicos, muchas veces esa sensación se les escapa de las manos y de la peor forma, como le pasó al skater Jhancarlos González.

El colombiano peleo en la última fase de clasificación de skateboarding en París, en la que ocho participantes consiguieron el billete a la final, González estuvo muy poco fino en sus intentos, quedando último y despidiéndose de la capital francesa.

Su desempeño no fue el optimo y tuvo varias caídas durante su presentación y ante la presión de quedar eliminado, González levantó el dedo de al medio y lo mostró sin temor a las cámaras, lo que fue registrado y emitido para todo el mundo.

Arrepentido por lo realizado, Jhancarlos González habló en zona de prensa y pidió disculpas por su gesto.

Con relación a esto, el colombiano detalló que “quiero pedir perdón a la organización, personas, niños y familias que me vieron. Fue un momento de rabia”.

No obstante, explicó el motivo de su reacción que tiene directa relación con las cámaras del evento, ya que según su opinión, dificultaban el espacio para que los skaters pudieran realizar sus trucos.

Fue así que González señaló: “Le advertí que no la pusiera frente a los obstáculos. La colocaron en el lugar donde iba a patinar y pensé que me pegaría”.

Por último, tras caer en la ronda final, aseguró que “no será la última vez que no intente, pero por ahora no me apetecerá patinar. Solo quiero pasar tiempo con mi madre y mi perro, que hace mucho tiempo que no les veo”.

Revisa el video y el ‘feo’ gesto del skater colombiano en los JJOO