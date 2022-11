El futuro de Lionel Messi para la temporada 2023 es una incógnita y todo un tema a nivel mundial para los fanáticos del fútbol. El crack argentino acaba contrato con el París Saint-Germain y al parecer, su periplo por Europa llegaría a su fin para aventurarse en un nuevo desafío en Estados Unidos.

Así lo confirmó el medio británico The Times, que reveló que el Inter Miami de la MLS, y donde es propietario el exfutbolista David Beckham, se encuentra a punto de sellar un acuerdo con la ‘Pulga’.

El citado periódico confirmó que las negociaciones van por buen camino y, salvo un inconveniente de último minuto, el elenco de Florida acabará convenciendo al astro trasandino para continuar con su carrera en Norteamérica.

Una oferta que incluye, además de un sueldo millonario que lo convertirá en el futbolista mejor pagado en la historia de la MLS, la posibilidad de construir un equipo que se ajuste al juego de Messi, fichando a jugadores de la talla de Sergio Busquets, Luis Suárez y Cesc Fábregas, excompañeros del ’10’.

Por su parte, The Times hizo hincapié en la influencia de David Beckham en esta eventual operación. El británico es quien lleva la iniciativa en este fichaje y como ’embajador’ del Mundial de Qatar 2022, tiene línea directa con los propietarios del elenco parisino e incluso con Adidas, marca que patrocina al capitán de la ‘Albiceleste’.

🔺EXCLUSIVE: Inter Miami are close to signing Lionel Messi. The deal will make the 35-year-old the highest paid player in the history of the MLShttps://t.co/g2vmg4xzSV

— Times Sport (@TimesSport) November 27, 2022