Tan solo faltan 9 días para que comience el Mundial de Qatar y varias selecciones ya han liberado las nóminas con los jugadores que representarán a cada nación que lucharán por quedarse con el cetro de campeones.

Una de las más poderosas y que va para defender el título obtenido en la última edición del certamen celebrado en Rusia, es Francia, quienes llevan una convocatoria temible hasta Medio Oriente, para intentar consagrarse como Bicampeones del mundo.

Entre las estrellas del conjunto ‘galo’ emerge la figura del astro del PSG, Kylian Mbappé, quien en la previa de su debut en tierras cataríes, habló con el medio Sports Illustrated, en donde lanzó una fuerte confesión tras quedar eliminados de la Eurocopa del año 2020 y que pudo cambiar el presente del joven delantero.

En sus sentidas palabras, Mbappé, expresó: “Dije, ‘No puedo jugar para la gente que piensa que soy un mono. No voy a jugar’. Pero después, tomé una reflexión con toda la gente que juega a mi alrededor y me anima, y creo que no fue el buen mensaje para rendirme. Porque creo que soy un ejemplo para todos”.

“Esta es la nueva Francia. Es por eso que no renuncié a la Selección. Porque es un mensaje para la generación joven para decir: ‘Somos más fuertes que eso’”, manifestó.

Por otro lado, habló sobre su nacionalidad francesa y todo lo que ha pasado para estar en el más alto nivel en el presente. En sus palabras, se señala que “me siento francés porque nací en Francia y me dieron esta oportunidad de crecer normalmente. La gente piensa muchas cosas sobre los suburbios sin ir allí”.

“Allí aprendí muchos valores. Cuando hablo de esto con la gente no creen que sea real cuando digo: ‘Sí, no hay problema ahí. No hay. Es como en todas partes’”, destacó.

De esta forma, ya todo está encaminado para la presentación del ’10’ de Francia y de sus compañeros en una selección candidata a quedarse con el trofeo internacional en Medio Oriente.

Recordar que el plantel que dirige Didier Deschamps, se encuentra en el Grupo D y comparte zona con Dinamarca, Australia y Túnez, y su debut será ante los oceánicos el día martes 22 de noviembre a las 16:00 horas.