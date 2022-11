Un jugador de nivel mundial que sorprendió a todos el día de hoy, fue Gerard Piqué, quien anunció su sorpresivo retiro, luego de más de 30 títulos y una esplendorosa trayectoria que finaliza a sus 35 años.

Con un video explicando el su repentina decisión, el español anunció que su duelo de este fin de semana ante el Almería, será el último de su carrera como jugador ‘culé’ y futbolista profesional.

Esta decisión, ha generado eco en todo el mundo, y de hecho, una leyenda del cuadro ‘azulgrana’ Carles Puyol, le dedicó sentidas palabras para quien fue su compañero de zaga, con el que alzaron varios títulos en el Barcelona.

En lo redactado por ‘Tarzán’ en su cuenta de Twitter, el ex campeón del mundo señaló: “Gracias por todo, Geri. Estoy en shock. Se ha sido muy injusto contigo, pocos han defendido la camiseta del Barça como tú lo has hecho. Siempre podré contar que jugué a tu lado, un privilegio. Te quiero amigo”.

Gràcies per tot, Geri. Estic en shock. S’ha sigut molt injust amb tu, pocs han defensat la samarreta del Barça com tu ho has fet. Sempre podré explicar que vaig jugar al teu costat, un privilegi. T’estimo amic.❤️ pic.twitter.com/MweMaUnaXD

— Carles Puyol (@Carles5puyol) November 3, 2022