Gerard Piqué está en el centro de la polémica por su actitud durante un calentamiento de la suplencia del FC Barcelona al borde de la cancha y en momentos que se disputaba el encuentro con el Villarreal, por la fecha 10 de la liga española 2022-23.

En un video que se ha hecho viral, el central catalán se ve calentando en la banda junto con otros compañeros. El punto que indigna a los hinchas blaugranas es que mientras los demás están realizando los habituales ejercicios de calentamiento, la expareja de Shakira está estático viendo el partido y totalmente desenfocado de los trabajos.

Pese a su actitud en el calentamiento, Piqué igualmente terminó entrando al campo en el triunfo por 3-0 sobre el ‘Submarino Amarillo’, reemplazando a los 78 minutos a Jules Koundé. Al momento de ingresar, la afición culé se mostró dividida: mientras unos pifiaban, otros aplaudían y coreaban su nombre.

Tras las pifias que recibió Piqué, el entrenador Xavi salió en defensa del defensor. “Creo que es el momento de estar unidos. Lo único que puedo decir de Piqué es que, juegue o no juegue, a nivel deportivo, es un ejemplo dentro del vestuario. Ni una mala cara en ningún momento. Esto lo tiene que saber la gente. Si no fuera un ejemplo, no diría nada, pero lo es”, dijo.

Tras conocerse este video, la gran incógnita es cómo reaccionará la hinchada del Barça con Piqué en el próximo encuentro. Por lo pronto, las críticas salieron a la luz: “Tiene un problema de EGO… Se cree superior al resto. ¡Qué final de carrera … Se arrastra !!!”, “Así ‘calienta’ el jugador mejor pagado de la plantilla” y “Terrible, lo peor es que esa actitud contagia a sus compañeros. Luego se molestan si les pitan”.