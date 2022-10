Fracaso rotundo para uno de los ‘grandes’ del fútbol italiano. La Juventus cayó el pasado martes ante Benfica y sufrió un temprano adiós en la Champions League 2022-2023.

Ahora, la ‘Vecchia Signora’ no puede dormirse si quiere lamerse las heridas y al menos estar en la Europa League, ya que está empatado a puntos con el Maccabi Haifa israelí.

Tras esta dura eliminación en el máximo certamen continental, la directiva ‘bianconera’ busca hacer cambios drásticos en el equipo y el principal damnificado sería el entrenador Massimiliano Allegri.

Incluso, la regencia del cuadro de Turín ya piensa en Zinedine Zidane para tomar la dirección técnica. Sin embargo, Thierry Henry -excompañero de ‘Zizou’ en la selección de Francia- descartó que el otrora volante y exDT del Real Madrid llegue a la Juve.

Incluso, ‘Tití’ se aventuró a señalar que Zidane tiene en mente a un solo equipo. “No va a ir ahí (Juventus), creo que está esperando a la selección. Así que no va a ir ahí. Creo que él está esperando una sola cosa y es la selección de Francia”, dijo en CBS Sports.

“Ganaste tres Champions League con el Real Madrid ¿Para qué te vas a molestar con dirigir a otros clubes cuando puedes tener a la selección?”, agregó.

En la misma línea, la otrora estrella del Arsenal FC señaló que “en realidad no sé que vaya a pasar con la selección, pero Zizou ha estado esperando. Ha estado vinculado con varios clubes y nunca pasó. No creo que él quiera hacerlo, puedo verlo esperando a la selección y tiene mucho sentido”.

Además del adiós en la fase de grupos de la Champions, Juventus está lejos hoy de ser protagonista en la Serie A. Se encuentra en el octavo lugar con 19 puntos, a 10 del líder Napoli.

"Thierry, can you make a call?" 📞@IFTVMarco wants Thierry Henry to help lure Zinedine Zidane to Juventus, but Titi says Zizou's waiting for the call from the French National Team. 🇫🇷 pic.twitter.com/5d5iMg4k0f

— CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) October 25, 2022