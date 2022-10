Un fuerte ‘tirón de orejas’. Thierry Henry, exestrella del Arsenal y el FC Barcelona, lanzó duros dardos en contra de su compatriota Kylian Mbappé, luego de los últimos arrebatos de la figura del PSG.

Henry ahora cambió las maneras con el campeón del mundo en Rusia 2018, ya que previamente solo eran alabanzas para el ariete de 23 años.

Mbappe, el futbolista europeo que más cobra (89 millones de euros anuales), quiere dejar el París Saint-Germain en el mercado de fichajes invernal (enero de 2023), según publican medios franceses.

El delantero se encuentra descontento con su posición en el campo -jugando de centrodelantero- y por la política deportiva del club, que considera que no ha cumplido las promesas que le hizo el pasado mes de mayo cuando prolongó su contrato.

Ante esto, el ayudante técnico de la selección de Bélgica declaró con fuerza que “a nadie le gusta estar expuesto a lo que no es bueno. No le gusta, eso es todo. Pero hay algo más grande que todo lo demás: el club”.

“¿Le hicieron sentir que el club era lo más importante o le hicieron sentir que él era más importante que el club?“, agregó, apuntando a errores en la gestión de la dirigencia del PSG al momento de renovar con Mbappé.

Incluso, Henry puso como ejemplo una situación que vivió en el cuadro blaugrana. “Usaré mi propia historia. No me gustaba jugar alto y ancho para el Barcelona. ¡Lo odiaba! Pero lo hice por el equipo. No me gustó después de 100 partidos y no sé cuántos goles marqué con Francia, tener que jugar por la izquierda. Solo hay una regla: si el jefe te pide que hagas algo, lo haces”, dijo.