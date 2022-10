A casi cinco años, el denominado Pacto de Lima sigue dando que hablar en el mundo fútbol. El tema volvió a flote en estas horas luego que un periodista de Perú admitiera que la prensa de ese país ocultó evidencia del acuerdo con Colombia en cancha, para así evitar una denuncia formal y de más peso de Chile.

El comunicador Erick Osores reconoció la situación en medio de una intervención en el programa ‘Fútbol en América’, en el cual se comentaba la infartante definición del balompié argentino y cómo clubes archienemigos salieron a ganar duelos pese a que con eso podían beneficiar al rival de toda la vida.

“Voy a confesar algo. Esa vez que Perú jugó y empató con Colombia 1-1, nosotros teníamos imágenes de plano cerrado de las conversaciones de la cancha. Y en un acto que no está bien, porque no hicimos lo que correspondía que es periodismo, pero dijimos ‘miramos para otro lado’ y no pusimos las imágenes”, sentenció Osores.

“No quisimos perjudicar y dar pie al rival”, complementó el experimentado periodista, como consigna el periódico Libero.

En la misma línea, Osores admitió que esa vez conversaron junto a su equipo y llegaron a la conclusión que “si ponemos las imágenes podemos hundir a Perú, porque podían ir al reclamo de Chile“.

“Hicimos mal, lo quiero reconocer públicamente. En ese momento dijimos ‘metemos esta imagen, lo agarran los chilenos, se van al TAS y nos quedamos sin Mundial’“, agregó.

Finalmente, pese a que entrada había reconocido que el actuar estuvo errado, Erick Osores dio pie atrás y concluyó, para la tranquilidad de su panel, que “¿Y sabes qué? No estuvo mal. Era lo que había que hacer”.

Así fue el Pacto de Lima

Hay que recordar que se considera como Pacto de Lima el hecho de que jugadores peruanos y colombianos acordaron en cancha no atacarse, y mantenerse el 1-1 parcial del compromiso que estaban disputando en la capital peruana.

Todo esto luego de enterarse que el equipo chileno estaba cayendo 3-0 en su visita a Brasil y, con el empate, ambos seguían con opciones de llegar al Mundial: uno con cupo directo y el otro al repechaje.

El ‘cafetalero’ Radamel Falcao lidero las conversaciones de parte de los visitantes, e instó a Renato Tapia y Paolo Guerrero, entre otros, a no hacerse daño.

Los últimos finales de ese cotejo fueron una obra de teatro. Jugadores tocando el balón sin ningún tipo de presión.