Liverpool no atraviesa por un buen momento. La última victoria de los ‘reds’ en Premier League fue a fines de agosto ante Newcastle y su décimo lugar en la tabla dan cuenta de los problemas que ha tenido Jürgen Klopp para despegar, de una vez por todas, en la presente temporada.

Al entrenador alemán no se le ve cómodo y, además de las diferencias que tuvo con el brasileño Arthur Melo (reciente fichaje del equipo) y sus constantes enojos en conferencia de prensa, protagonizó un nuevo minuto de furia en contra de un periodista.

En el marco de la antesala del duelo por Champions League -donde los ingleses marchan segundos con seis puntos- frente a Rangers de Escocia, el estratega fue informado de un comentario de un exfutbolista y referente del club. Una mención que no le causó nada de gracia.

“Escuché una frase después del partido contra el Arsenal que decía que el Liverpool necesita ‘chispa’. ¿Qué sientes que necesitas?” fue la pregunta que realizó el periodista en la sala de prensa, llevando a Klopp a consultar: “¿Quién dijo eso?”.

Fue en ese momento cuando el comunicador le revela que la crítica venía del alemán Dietmar Hamann (exjugador del Liverpool).

“Oh, qué bien. Él es una fuente fantástica. Bien respetado en todos los lados”, ironizó el estratega de los ‘reds’, para luego arremeter contra el trabajo del periodista: “Que sea una persona que logró éxitos en el club no te da derecho a decir lo que quieras, sobre todo cuando no tienes ni idea. De hecho, creo que ‘Didi’ no se merece que usted use su frase para hacerme una pregunta”.

“Hazme un favor y haz tu propia pregunta”, cerró un ofuscado Klopp.

