El delantero uruguayo, Darwin Núñez, detalló que no comprende las charlas que realiza el estratega Jürgen Klopp.

Este martes, el Liverpool venció 2-0 a Rangers de Escocia, por la tercera fecha del grupo A de la Champions League.

Una vez finalizado el encuentro, el delantero uruguayo, Darwin Núñez, emitió un par de declaraciones que causaron polémica en Inglaterra.

Al ser consultado sobre la comunicación que tiene con Jürgen Klopp, el charrúa dijo que no comprende lo que dice el técnico alemán, debido a que tiene problemas con el idioma. “La verdad que yo, sinceramente, en las charlas que él habla, no entiendo nada“, puntualizó.

Bajo esta misma línea, agregó que “les pregunto a mis compañeros lo que dice. Creo que tiene muy claro su juego. Él nos pide que hagamos las cosas simples, que no tengamos miedo de jugar, que nos tengamos confianza y que a la hora de perder un balón presionemos”.

El nacido en Artigas, Uruguay, lleva solamente dos goles en nueve encuentros. Por lo mismo, reflexionó con respecto a su presente futbolístico. “Me siento un poco indeciso, no me siento con la confianza del todo. A medida que vayan pasando entrenamientos y partidos, me adaptaré”, enfatizó.

Consignar que el Liverpool alcanzó las seis unidades en el grupo A y se posicionó en el segundo lugar. Además, el próximo 12 de octubre enfrentarán nuevamente a los escoceses en Glasgow.