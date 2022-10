Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, volvió a defender la creación de la ‘Superliga’ del fútbol europeo y de paso, instó a la UEFA a seguir el ejemplo, a nivel organizativo, de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP).

Como líder de la idea que propone juntar a los equipos más populares y exitosos del ‘Viejo Continente’ en un mismo torneo todos los años, el directivo español enfatizó en que espera que “el Tribunal resuelva una decisión que marcará el futuro del deporte” de manera rápida.

En el caso de que se le dé luz verde a la propuesta, Pérez anunció que todos los clubes trabajarán “juntos” para “ilusionar a los aficionados todo el año, revertir la tendencia del fútbol europeo y proteger este deporte con un debate sin presiones”, siendo “libres para elegir su destino en Europa”.

“Para resolver un problema hay que empezar a reconocer que se tiene un problema. El fútbol está enfermo, está perdiendo su liderazgo como confirman los números, los datos que muestran que los jóvenes se interesan cada vez menos y hay que revertirlo antes de que sea tarde”, hizo hincapié el mandamás del elenco merengue.

En la misma línea, Florentino ahondó en las supuestas necesidades que tiene el fútbol y realizó una comparación entre un enfrentamiento de leyendas del tenis, el clásico duelo Rafael Nadal y Roger Federer, que trasladado al fútbol no se podría dar, de manera continua, en una competición como la Champions League.

“La inmensa mayoría de los deportes están organizados en beneficio del espectáculo, ¿por qué el fútbol no?. Leyendas como Nadal y Federer han jugado 40 veces en 15 años, Nadal y Djokovic 59 veces en 16 años y ¿acaso es aburrido? El tenis sale reforzado de los enfrentamientos entre los mejores. En el fútbol, al Liverpool, campeón de seis Champions League, sólo lo hemos enfrentado nueve veces en 67 años y sólo tres en Madrid, por ejemplo”, arremetió.

Además, apuntó a que “si las normas del fútbol europeo (UEFA) se extrapolasen a otros deportes, apenas habríamos visto a Nadal y Federer enfrentarse tres veces en todos estos años”.

Para el máximo mandatario del Real Madrid “el espectáculo” que dio la escuadra española en la conquista de la última Champions League, “ayudó a devolver la pasión por el fútbol al espectador”, y la competición “debe cambiar y ofrecer partidos todo el año a máximo nivel para traer a lo jóvenes de vuelta al fútbol”.

Por eso, se mostró incrédulo ante el nuevo modelo de competición de la ‘Champions’: “No podemos entender que UEFA aumente el número de partidos intrascendentes en un nuevo modelo que solo servirá para alejar aún más a los aficionados y acelerar la decadencia del fútbol”.

“Solo la NFL (fútbol americano), con 285 partidos por temporada, supera los ingresos audiovisuales de la Champions League, Europa League y cinco grandes ligas europeas juntas con más de 2000 partidos por año. No valen excusas, los datos no admiten discusión, el fútbol está perdiendo claramente la batalla del entretenimiento. El diagnóstico de la enfermedad es evidente, necesitamos una gestión moderna y no viejas estructuras del siglo pasado, un producto de calidad que devuelva la pasión, una nueva competición que mejore todo”, sentenció.