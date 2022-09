Katia Aveiro, hermana de Cristiano Ronaldo, no aguantó las críticas en contra del luso y destrozó a los hinchas de Portugal por sus cuestionamientos.

Portugal tuvo una amarga derrota el pasado martes ante España, luego de caer 0-1 en Braga con un gol sobre el final del partido y quedar al margen de la lucha por el título en la UEFA Nations League. Y el principal apuntado fue Cristiano Ronaldo.

El crack luso estuvo lejos de ser un pieza determinante en el encuentro ante La Roja y, consumada la caída, los hinchas las emprendieron contra el jugador del Manchester United.

Lo anterior provocó la furia de Katia Aveiro, hermana de la estrella de los ‘Red Devils’, quien no se guardó nada para arremeter en contra de los fanáticos de su país.

De acuerdo a The Sun, la hermana de CR7 utilizó sus redes sociales para destrozar a los hinchas lusos. “Los tiempos que corren no me sorprenden en absoluto. Los portugueses escupen en el plato que comen, siempre ha sido así”, fue lo más suave que escribió la mujer.

“Hay que darle una mano a los que siempre le han dado la suya a Portugal. Pero los portugueses son enfermos, mezquinos, desalmados, estúpidos y siempre desagradecidos”, agregó Aveiro.

“Este tipo que está sentado, está de rodillas… Y no hay a quién le de a él una mano”, escribió también la hermana de Cristiano Ronaldo, junto a una foto del futbolista luego de la derrota ante España.

Para cerrar, Aveiro insistió en su compromiso con su hermano: “Tiene a su lado a su familia y a quienes lo aman. Siempre estarán a su lado, pase lo que pase”.

Vale señalar que España definirá al campeón de la UEFA Nations League en junio próximo, en un cuadrangular con Croacia, Italia y Países Bajos.