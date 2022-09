Todo Reino Unido le rindió homenajes a la Reina Isabel II luego del fallecimiento de la monarca, y el deporte no estuvo exento de aquello.

Desde varios equipos de la Premier League cambiando los colores de sus escudos a negro, y otros deportes, como la Fórmula 1, publicaron mensajes en su honor.

Pero la relación entre Escocia e Inglaterra nunca fue la mejor y por eso el Celtic se hizo escuchar.

El club ‘verdiblanco’ del fútbol escoses, uno de los más importantes del mundo, fue uno de los pocos de las islas que no cambiaron los colores en sus redes sociales, dando un claro mensaje que no se iban a sumar al homenaje.

Y su hinchada ‘duplicó’ el desaire. En el pasado encuentro ante Shakhtar Donetsk por Champions League colgaron una pancarta con la inscripción “fuck the crown” (“a la mierda la corona”, en español) en plena tribuna.

Pero no fue todo. Este fin de semana se disputaba una nueva fecha de la liga criolla y la organización decidió cambiar el minuto de silencio por uno de aplausos, para así no vivir un bochorno internacional.

Sin embargo, la respuesta no fue la esperada. En el The SMISA Stadium de Paisley el Celtic recibió al St. Mirren y pese a la modificación de última horam lograron boicotear el homenaje.

Resulta que durante el minuto de aplausos a La Reina los hinchas cantaron: “if you hate the Royal family clap your hands”, (“si odias a la familia Real, aplaude”), generando incomodidad entre dirigentes y la Federación, y la complicidad de varios otros hinchas.

Consignar que Celtic fue multado por su bandera insultando a la Corona. ¿Habrá otra sanción por este segundo desaire?