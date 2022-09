Este viernes, en las últimas horas del velorio de la Reina Isabel II en Londres, un sinfín de ingleses se acercaron al Hall de Westminster para realizar una kilométrica fila con el fin de despedir de manera definitiva a la fallecida autoridad.

Un evento que contó con un particular y emotivo momento con una figura relacionada al deporte, David Beckham, luego de que el exfutbolista se le viera como un británico más en la cola por más de 13 horas y recorriendo ocho kilómetros, según los medios locales.

La leyenda del Manchester United y Real Madrid, amigo de la familia real y que estuvo presente en la boda de Enrique y Meghan en 2018, se ha unió a las miles de personas presentes en la fila que recorre la orilla del río Támesis y que da acceso a ver el féretro de la reina.

Con un traje negro y una gorra, el que fuera mediocampista de la selección inglesa compartió sándwiches, limonadas y donas con el resto de personas presentes.

David Beckham OBE has joined the queue to see Queen Elizabeth II Lying-in-State.

Like everybody else, he will have to wait in line for at least 14 hours and will not enter Westminster Hall until tomorrow morning.

pic.twitter.com/eKlcOs6T5m

— Royal Central (@RoyalCentral) September 16, 2022