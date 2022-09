Vinicius, una de las estrellas del Real Madrid, tuvo un duelo difícil el pasado fin de semana ante el Mallorca por la liga española. Allí, recibió duras entradas y protagonizó un encontrón con el entrenador del elenco bermellón, el mexicano Javier Aguirre.

Una frase en particular descolocó al brasileño nacionalizado español en el cruce jugado el ‘Santiago Bernabéu’, duelo por la quinta fecha que terminó con una clara victoria del líder de la competición por 4-1.

Tras la discusión con Aguirre, el extremo por izquierda le confesó a su compañero Nacho lo que escuchó en el campo: “Ha dicho pégale, pégale… El entrenador…“, dijo.

The harrasment Vinícius Jr. suffers from grown men on a football pitch for simply wanted to play football is disgusting. Javier Aguirre was heard by Vini asking his players to break his legs hence why he got mad. Investigate @realmadridpic.twitter.com/4i0s3HUDv0

