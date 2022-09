La muerte de la Reina Isabel II causó gran conmoción en todo el Mundo. Y el deporte no ha estado ajeno.

En este sentido, la Premier League reaccionó de inmediato con un potente mensaje en sus Redes Sociales.

“La Premier League está profundamente entristecida al enterarse del fallecimiento de Su Majestad la Reina, Isabel II”, escribió la liga de honor del balompié británico.

“Nuestros pensamientos y condolencias están con la familia real y todos los que lloran la pérdida de Su Majestad en todo el mundo”, agregaron.

The Premier League is deeply saddened to hear of the passing of Her Majesty The Queen, Elizabeth II. Our thoughts and condolences are with The Royal Family and everyone around the world mourning the loss of Her Majesty. pic.twitter.com/UlaLXEOdke

— Premier League (@premierleague) September 8, 2022