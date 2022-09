Cristiano Ronaldo dio sobradas muestras de que no desea seguir siendo suplente en el Manchester United, y en los últimos días trascendió la información de que maneja tratativas con un “impensado” club.

Según detalla 442, ‘CR7’ tiene la posibilidad de ser jugador del Fenerbahce de Turquía, equipo que dirige su compatriota Jorge Jesús, el entrenador que fue campeón de la Copa Libertadores con Flamengo en 2019.

En ese contexto, el principal portal de noticias de Turquía, Ajansspor, reveló que Cristiano Ronaldo mantiene negociaciones con el Fenerbahce para unirse en esta temporada y destaca la relación del astro con el DT.

El mercado de pases en Turquía se mantiene abierto hasta el jueves próximo y crece la especulación de este posible pase, que más allá de lo económico podría darse por la presencia de Jorge Jesús al frente del equipo turco y la gran relación que mantiene con el delantero del seleccionado lusitano.

A esa relación de CR7 con el DT se suma que, actualmente, es suplente en el Manchester United y ni siquiera entra unos minutos en los segundos tiempos, lo que tiene muy inquieto al jugador.

Pese a lo anterior, el DT Erik ten Hag afirmó sobre el futuro de la estrella portuguesa que “está claro. Necesitamos jugadores de calidad para afrontar todos los partidos que tenemos por delante”.

Loa ‘Red Devils’ reciben este domingo al líder Arsenal, en uno de los duelos más esperados de la sexta fecha de Premier League.

