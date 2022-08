Luego de una danza de rumores sobre el futuro de Cristiano Ronaldo, tras conocerse sus deseos de abandonar el Manchester United, quedó definido en las últimas horas el club que tendrá al talentoso futbolista portugués esta temporada.

El entrenador de los ‘Diablos Rojos’ de Old Trafford, el neerlandés Erik Ten Hag, puso fin a esta larga teleserie y aclaró que el ganador de cinco balones de oro y dos The Best de la FIFA continuará en el United.

Luego del arribo como refuerzo del arquero eslovaco Martin Dúbravka, Ten Hag anunció que no habrán más llegadas y más salidas en el club, por lo que CR7 seguirá en la tienda donde brilló de 2003 al 2009, ganando ocho títulos.

“El mercado terminará así. Siempre hay que estar alerta, pero iremos de septiembre a enero -cuando vuelva a abrirse el mercado- con esta plantilla. Necesitábamos fortalecer el equipo”, declaró el estratega de los ‘Reds Devils’ a Sky Sports.

Consultado por si Cristiano Ronaldo sigue estando en sus planes, el neerlandés dijo que “está claro. Necesitamos jugadores de calidad para afrontar todos los partidos que tenemos por delante”.

Durante el presente mercado, el luso de 37 años apareció como posible destino del Chelsea, Sporting de Portugal, Bayern Múnich, Atlético de Madrid, entre otros.