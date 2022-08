A solo 86 para que inicie el Mundial de Catar 2022, las selecciones que arribarán hasta el Viejo Continente comienzan las preparaciones para disputar el evento planetario de la mejor forma, con sus delegaciones animando partidos de preparación para afinar detalles y luchar por la gloria internacional.

Con interesantes duelos por delante, la ventas de entradas ya comenzó hace algún tiempo y ciertos duelos ya tienen gran cantidad de los ticket vendidos para ver a las mejores selecciones del mundo.

De hecho, el prestigioso diario español, Marca, hace algunos días realizó un estudio e identificó que las naciones de Qatar, Estados Unidos, Inglaterra, Arabia Saudí, México, Emiratos Árabes Unidos, Francia, Argentina, Brasil y Alemania representan el top diez de los países que más entradas han comprado.

Dentro de los partidos que llevan un elevado número de ventas se encuentras cruces de la fase de grupos como Camerún-Brasil, Brasil-Serbia, Portugal-Uruguay, Costa Rica-Alemania y Australia-Dinamarca.

Sin embargo, hace algunas horas, el CEO de la Copa Mundial, Nasser Al-Khater, reconoció que las entradas más vendidas para el evento han sido para Argentina vs. México y Argentina vs. Arabia Saudita.

Nasser Al-Khater, CEO of the Qatar World Cup, has revealed the fastest selling tickets for the event have been for Argentina vs. Mexico and Argentina vs. Saudi Arabia 👀🐐 pic.twitter.com/eDShbBNIBX

— ESPN FC (@ESPNFC) August 26, 2022