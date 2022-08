Un equipo que no puede consolidarse en la Premier League, tras su amplia inversión en el mercado de pases y sus nuevos dirigentes, es el Chelsea, que no levanta cabeza en las primeras fechas de la primera División Británica.

En las primeras tres jornadas de una de las mejores ligas del mundo, los ‘Blues’ solo acumulan 4 unidades, instalándose momentáneamente en la decima segunda posición. En el último duelo, los dirigidos por Thomas Tuchel, fueron vencidos en la goleada por 3 a 0 ante el Leeds United que no les ganaba hace 20 años.

Tras la derrota, el estratega alemán culpó al viaje de 3 horas que tuvo que realizar el cuerpo técnico (no los jugadores)en bus, como el comienzo de la debacle en Elland Road. De hecho, el ex entrenador del PSG declaró: “Todo lo que podía salir mal salió. Comenzó todo el sábado, en que no teníamos avión, así que tuvimos que viajar en bus”.

Replicas a las palabras del alemán

Sin embargo, los reclamos del espigado DT no fueron bien recibidos por parte de jugadoras femeninas a nivel mundial. De hecho, quien salió al paso de los dichos de Tuchel, fue una de las jugadoras más emblemática de Rayadas de Monterrey, Isabella Echeverri, quien también es seleccionada colombiana.

En un publicación de Twitter, la futbolista expresó: “Bienvenido a la vida de casi todas las futbolistas del mundo, amigo”.

Welcome to the life of (almost) every single women football player in the world, amigo🤷🏻‍♀️😂 #Ridiculous https://t.co/TOIThymI81 — Isabella Echeverri R (@Isaeche11) August 22, 2022

Quien también replicó el lamento del germano, fue Kaylyn Kyle, experimentada jugadora canadiense del Orlando Pride, quien puntualizó: “Intenta viajar en clase económica a unos Juegos Olímpicos al otro lado del océano y, luego, volver con una medalla de bronce colgada al cuello, aún en un asiento del medio de clase económica… No puedo con esto”.

😂😂😂😂 try flying economy to an Olympic Games overseas and then placing bronze and still be placed in a middle seat in economy with a team Canada Sponsor 😂😂 I can’t with this. https://t.co/ktjrgrhVEN — Kaylyn Kyle (@KaylynKyle) August 21, 2022

Sin duda que los comentarios de Thomas Tuchel son excusas para el mal comienzo de temporada que llevan con el Chelsea, un equipo acostumbrado a ganar todo lo que se proponen, pero como se comentó en un inicio de la Premier League, está edición es una de las más parejas en muchos años.