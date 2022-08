Ryan Giggs atraviesa por una demanda en su contra protagonizada por su ex esposa, Kate Greville, quien acusa al ex futbolista de haberla agredido y extorsionado, durante su compromiso.

Un juicio que es ha sido viral en el último tiempo, es el que protagoniza Ryan Giggs, exjugador de Manchester United, que hoy cruza por una demanda de parte de Kate Greville, ex pareja del galés.

La ex mujer del europeo, acusa que fue victima de agresión y extorsión, cuando fueron pareja y que el punto más álgido de la relación, se dio cuando Giggs prácticamente la arrastró por el piso de un hotel en Dubái.

El caso judicial de Ryan Giggs

En la actualidad, el caso tomó otro giro, tras las declaraciones del ex entrenador de la selección de Gales. En el juicio, el ex volante se autoseñaló como “un tramposo en el amor” y confesó “haber sido infiel a lo largo de sus distintas relaciones”.

No fue todo, ya que también asumió haber tenido una relación por más de ocho años, con la pareja de su hermano, al mismo momento que intentaba seducir a la madre de su cuñada y amante.

Former Manchester United footballer Ryan Giggs has admitted being a ‘love cheat’ but has denied ever physically assaulting a woman | Read more: https://t.co/5KXxbKMCYH pic.twitter.com/Ped8revivS — RTÉ News (@rtenews) August 16, 2022

Además, recalcó que “he mentido a mi esposa muchas veces, no he logrado ser fiel a ninguna de mis mujeres y no soy capaz de resistirme si me siento atraído por una mujer sin importar mi estado civil”.

Sin embargo, una de sus declaraciones más polémicas la manifestó cuando habló sobre su última relación, donde detalló: “Teníamos sexo con bastante frecuencia y bastante duro. No nada raro, sino simplemente duro. Especialmente después de no vernos durante un largo periodo de tiempo. Nos enviábamos mensajes sobre lo que íbamos a hacer”.

Sin duda, fuertes revelaciones de parte de uno de los mejores y más ganadores volantes que ha tenido el Manchester United en sus filas. Una nueva cara de Ryan Giggs ha salido a la luz durante el juicio, que aún no tiene sentencia para el ex futbolista.