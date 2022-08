Una inédita, violenta y peligrosa acción llega desde la rebuscada liga de la Tercera División del fútbol sudafricano. Un enfurecido hincha ingresó hasta la cancha en su vehículo y esquivando jugadores, intentó atropellar al árbitro del partido.

No hay datos sobre los nombres de ambos equipos, pero como se muestra en las imágenes del video, la ausencia de gradas, de organización, de seguridad y tantos otros complementos necesarios para disputar el fútbol, cuenta de la precariedad y la falta de profesionalismo en aquella liga.

Tercera División del fútbol sudafricano. Un hincha no conforme con las decisiones del árbitro, decidió intentar atropellarlo con su camioneta. Estos son los datos que le encantan al queridísimo @TorresErwerlepic.twitter.com/w1xzGJMjUm — Pablo Mosquera (@pablomosquera) August 14, 2022

Según informaciones preliminares de la situación, se comunica que no hay heridos dentro del terreno de juego, pero si queda al descubierto la violencia y la vehemencia de la acción, que pudo haber terminado en algo peor.

Además se desconoce si el protagonista de la temeraria acción fue detenido o no. Algunos de los futbolistas en cancha tuvieron que apelar a sus reflejos para esquivar las maniobras del eufórico hincha. Por fortuna, el conductor no logró su cometido y no se registraron heridos.