Hristo Stoichkov, uno de los mejores futbolistas de la década del 90 y figura indiscutida en la historia del Barcelona, habló con Sergio Goycochea en D Sports Radio 103.1 sobre la actualidad de Lionel Messi.

En diálogo con el ex arquero, el búlgaro se refirió a la primera temporada de Messi en el Paris Saint-Germain, donde las estadísticas finales no fueron las esperadas: “En el 2021 sufrió, tal vez por el idioma. Pero este va a ser el año de Lionel”. Además, destacó que “en la Selección Argentina es un chico feliz. Ahora lo veo mucho más suelto”.

Pese a que no fue la mejor temporada de Messi, generó un gran desconcierto que France Football no lo incluyera entre los 30 nominados para ganar el Balón de Oro. Al respecto, Stoichkov criticó: “No tengo la menor idea de cómo se vota, pero France Football demuestra que no tiene personalidad”.

Por otro lado, el exblaugrana reconoció que para Messi era imposible competir en su último año en Barcelona por el plantel que tenían y valoró su salida: “Futbolísticamente no era bueno”.

Eso sí, sobre el actual plantel ‘culé’, Stoichkov advirtió que “si no gana La Liga con este equipo de Xavi, es un fracaso”.

Finalmente, junto con resaltar que Diego Maradona “esté donde esté, va a estar con nosotros”, Stoichkov detalló su destacada participación en el Mundial de 1994 donde logró llegar a semifinales.

“Eran tiempos muy duros para mí. Tenía la angustia de saber que Diego Maradona no podía jugar”, sostuvo, y recordó especialmente el partido contra la Argentina, a la que vencieron por 2-0: “Nuestra mentalidad era la de empatar el partido, pero noté una baja moral, un equipo más tenso”.