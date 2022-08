PSG aplastó al Montpellier por 5-2, como local, por la segunda fecha de la Ligue 1, pero el plantel podría afrontar un problema entre dos de sus principales figuras: Neymar y Kylian Mbappé.

El crack brasileño le dio “me gusta” a tuits muy críticos contra el francés. Todo, a raíz de una discusión que tuvieron en pleno campo de juego, cuando Mbappé (quien había fallado su penal) le pidió a Ney que le dejara patear el segundo, sobre el final del primer tiempo. El ex jugador del FC Barcelona no accedió, convirtió desde los 12 pasos y después dejó en claro su enojo, a través de redes sociales.

“Ahora es oficial, Mbappé es quien tira los penales en el PSG. Claramente esto es cosa de contrato, porque en ningún club del mundo que tenga a Neymar, sería el segundo cobrador, ninguno!! Parece que por el contrato Mbappé es dueño del PSG!!”, fue uno de los posteos a los que Neymar le dio like.

Agora é oficial, Mbappe é quem bate os pênaltis no PSG. Claramente isso é coisa de contrato, pois em nenhum clube do mundo que tenha Neymar, ele seria o segundo cobrador, nenhum!!

Parece que por causa do contrato, Mbappe é o dono do PSG!! 🤬🤬 pic.twitter.com/05kK1AbPG2

— Neymargiabr🇧🇷🔛 (@Neymargiabr) August 13, 2022