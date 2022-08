El presidente del Nápoles, Aurelio De Laurentiis, se fue con todo contra la UEFA por las “falsas” competiciones europeas como la Conference League, abrió la puerta a una nuevo torneo en el ‘Viejo Continente’ y prometió no fichar más a jugadores africanos por culpa de la Copa África.

Fiel a su estilo polémico, el mandamás del elenco de la Serie A no dejó títere con cabeza. El productor de cine acudió, este martes, al programa Wall Street Italia para abordar diferentes temas relacionados con el fútbol y las finanzas.

En sus declaraciones, el mandatario dejó claro que está en contra de todas las competiciones de la UEFA y que hace falta que las grandes ligas se unan para crear una nueva competición, similar a la ‘Superliga’.

“Los idiotas nos prestamos a jugar unos cincuenta partidos al año. Las cinco grandes ligas tienen que tener su propio torneo. Basta de estas competiciones falsas como la Champions League, Europa League y Conference League. Necesitamos crear competiciones que se jueguen durante una semana entre los cinco mejores campeonatos europeos”, propuso De Laurentiis.

Además, el empresario aclaró que “estaba en contra de la Superliga, porque era una competición sólo por invitación”, pero que considera que las competiciones de ahora provocan que “los jóvenes nos estén abandonando, ya que el campeonato es falso y no es competitivo”.

Al timonel del cuadro italiano tampoco le entusiasma la idea de este próximo Mundial de Catar 2022 y culpa a la FIFA de ponerlo en noviembre, recalcando que será como tener dos ligas.

“Es el estado de Catar el que paga los salarios galácticos del PSG porque sigue extrayendo petróleo. Y por lo tanto, tenían el poder para aplazar la Copa del Mundo a noviembre, poniendo muy difícil la vida de los clubes”, acusó.

No obstante, la guinda de la torta de esta salida de cadena fue tras referirse a su política de fichajes. Y es que, a pocos días de que el senegalés Kalidou Koulibaly fichara por el Chelsea, De Laurentiis aseguró que no fichará más jugadores provenientes de África.

“No voy a fichar más a futbolistas africanos. Lo haré sólo si renuncian a la Copa de África, porque luego no los tenemos disponibles. Pagamos su sueldo para que se vayan a jugar en mitad del campeonato”, reclamó.

Unas declaraciones que generaron rechazo tanto en el mundo del fútbol como en la comunidad del Napoli e incluso, el propio Koulibaly arremetió contra su exjefe.

“Nadie puede decirme si puedo jugar con mi selección o no. Si alguien me dijese de no ir, sería la única vez en la que estaría dispuesto a pelear. Respecto lo que opina, si cree que su equipo puede jugar sin africanos está en su derecho, pero estoy seguro de que, en Nápoles, mucha gente no opina como él”, enfatizó el defensor.