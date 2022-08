Cristian Tirone, el jugador que remeció al fútbol tras golpear por la espalda a una árbitra, fue expulsado por su club y se espera que no vuelva a pisar una cancha.

Cristian Tirone, jugador de Deportivo Garmense, fue suspendido de por vida por la dirigencia del club.

El futbolista había agredido de manera cobarde a la árbitra del partido el último domingo, por lo que rápidamente fue detenido. Este lunes, el presidente del club de la Liga Regional de Fútbol de Tres Arroyos realizó una sanción tajante contra Tirone.

El jugador de 34 años, golpeó por la espalda a Dalma Cortadi, jueza del partido que Deportivo Garmense disputó contra Club Deportivo Independencia, y rápidamente fue detenido por la policía. Además, se le abrió una causa penal caratulada como “lesiones leves e infracción a la ley 11.829 de espectáculos deportivos”.

José del Río, presidente de Garmense, expresó que el futbolista ya no pertenece más al club y afirmó que buscará impedirle la entrada a cualquier estadio por el resto de su vida. “Es un hecho lamentable, duele mucho como integrante de la comisión directiva y de la subcomisión de fútbol. El jugador no pertenece más a la institución, el club lo expulsó, está desafectado de por vida”, afirmó del Río y agregó: “APREVIDE va a informar al jugador para que no entre más a una cancha”.

En este sentido, el titular de la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte, Eduardo Aparicio, adelantó que el organismo que dirige irá “con todo el peso de la ley” contra el jugador Tirone.

“No hay calificativo alguno para encasillar a este individuo que agredió a una mujer. En lo que nos compete a nosotros vamos a ir con todo el peso de la ley para que no esté más en ningún espectáculo público ni pueda jugar al fútbol en ningún equipo”, explicó Aparicio.

Por su parte, la Asociación del Fútbol Argentino repudió el hecho a través de un comunicado oficial y aseguró que “se le dará traslado al Tribunal de Disciplina para aplicarle la sanción correspondiente al jugador y que estos hechos aberrantes no vuelvan a repetirse en ningún otro estadio de Nuestro Fútbol”.