"Acá no importa el género, no importa si soy mujer o varón; lo que importa es que no haya este nivel de agresión ni en el fútbol ni en ningún lado", sostuvo la árbitra argentina Dalma Cortadi, quien recibió un brutal golpe por la espalda del jugador del Garmense, Cristian Tirone, en pleno encuentro.

Un nuevo acto de violencia se registró, este domingo, en una cancha de fútbol argentina. Y es que en pleno partido de reservas entre Deportivo Independencia y Garmense, un jugador golpeó brutalmente a la jueza principal, luego de que ésta cobrara una infracción y amonestara a dos futbolistas.

El autor de la cobarde agresión hacia la árbitra de 30 años, Dalma Cortadi, fue identificado como Cristian Tirone, quien milita en el elenco De La Garma, y no sólo provocó la suspensión del encuentro, sino que también su propia detención.

El momento del salvaje ataque quedó registrado en un video que se ha viralizado, rápidamente, entre usuarios y principales comunicadores trasandinos.

En el registro se ve como Tirone se ofusca descontroladamente al ver como Cortadi amonesta a dos de sus compañeros por actitudes agresivas y antideportivas, lo que lo lleva a golpearla por la espalda y a la altura de la nuca sin piedad, provocando que la colegiada se desplomara con su rostro impactando de lleno contra el césped.

Afortunadamente, la jueza logra reponerse y levantarse, pocos segundos después del golpe, por sus propios medios, mientras el árbitro asistente retiene al agresor y lo aleja de la afectada, para luego, permitir que varios efectivos policiales se lo llevasen detenido, pese a resistirse.

La intolerancia y la cobardía en su máxima expresión. Dalma Cortadi, jueza de fútbol, víctima de la agresión de Cristian Tirones en el partido de reserva entre Deportivo Independencia y Garmense, de González Chaves, por la Liga Regional de Tres Arroyos. pic.twitter.com/cJqmOo6v5M — Daniel Arcucci (@daniarcucci) August 1, 2022

Cabe consignar que Cortadi fue trasladada al centro asistencial más cercano posterior a la agresión, donde no registró lesiones de gravedad. En tanto, el victimario pasó el día y la noche en una dependencia policial, y será imputado y acusado de violencia de género por la fiscalía nacional.

¿Qué dijeron los protagonistas?

En conversación con el medio deportivo Olé, la agredida detalló lo sucedido en el enfrentamiento válido por la Liga de Tres Arroyos.

“El partido era tranquilo, hasta ahí no había pasado nada. Tampoco justifica que este hombre haya reaccionado así. Iban ganando 2-1 y yo sólo había cobrado una infracción para el otro equipo”, contó Cortadi.

En ese sentido, manifestó: “Estamos en un momento complicado. Analizaremos los pasos por seguir. Lo importante ahora es que se haga justicia. Muchos vivimos de esto y nos gusta, lo hacemos por vocación. Queremos que se haga justicia y que este hombre pague por lo que hizo. Eso es lo importante”.

“Hay que echarlo para siempre. No debería estar jamás en ningún club. Es una persona violenta. Lo debe ser también en su vida cotidiana. Lo vi en el video; una persona normal no hace lo que hizo este hombre. No vamos a las canchas para que nos peguen”, añadió la colegiada.

Respecto a los minutos posterior al golpe, la víctima fue enfática en aclarar que “no hablé con nadie del club Garmense. Se presentó el presidente del club ante uno de mis compañeros de terna, uno de los jueces de línea. La verdad es que yo estaba muy mareada, con vómitos, y no tuve contacto con nadie del club. Me llevaron al hospital”.

“Acá no importa el género, no importa si soy mujer o varón; lo que importa es que no haya este nivel de agresión ni en el fútbol ni en ningún lado”, cerró.

En tanto y a pesar de que el futbolista agresor no se ha referido respecto a su cobarde actuar, el Club Deportivo Garmense emitió un comunicado repudiando “los hechos acaecidos este domingo durante el partido de fútbol de Tercera División que se disputaba en la ciudad de Adolfo Gonzales Chaves entre Garmense e Independencia, durante el que un jugador de Garmense agredió físicamente a la mujer que oficiaba de árbitro”.

“El club expresa su enérgico repudio ante este accionar que está reñido con el espíritu que se pretende inculcar con la práctica de este deporte. La Institución se solidariza con la jueza agredida, expresa sus disculpas, se pone a su disposición y se compromete a seguir trabajando para erradicar la violencia en todas sus formas”, sostuvo la entidad.