Este lunes, el Como 1907 de la Serie B italiana hizo oficial el fichaje del centrocampista español Cesc Fábregas, que se incorpora al club de la región de Lombardía como agente libre procedente del Mónaco y donde también oficiará de accionista.

Con un bagaje de 19 temporadas al máximo nivel, en las que ha conseguido tres Premier League y una Liga española, entre otros trofeos a nivel de clubes, además de gritar campeón en dos ocasiones en Eurocopa y una vez en la Copa del Mundo, el futbolista de 35 años inicia una nueva aventura en el fútbol europeo tres temporadas y media en la Ligue 1, donde compartió camarín con el defensor nacional Guillermo Maripán.

El conjunto del norte de Italia, decimotercero en la pasada temporada en la Serie B -recién ascendido desde la tercera categoría- anunció el refuerzo del exjugador de Barcelona, Arsenal, Chelsea y Mónaco con un video en sus redes sociales, donde se muestra al volante atendiendo a los aficionados que acudieron a recibirle en las inmediaciones del estadio Giuseppe Sinigaglia.

The wait is (almost) over 🔵⚪️ @cesc4official pic.twitter.com/KOX646eLsZ

— Como1907 (@Como_1907) August 1, 2022