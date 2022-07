Continúan los coletazos por la invasión de Rusia a Ucrania. Gran parte del deporte mundial se ha pronunciado en contra de la situación ocurrida en tierras del este de Europa. Ahora, un nuevo caso repercute en el álgido conflicto y extrañamente se evidencio lejos de donde ocurre.

En un duelo por la segunda etapa de clasificación a la Champions League, en Turquía se enfrentaron Dinamo de Kiev, quien visitó las tierras otomanas del Fenerbahce, encuentro en el que se evidenciaron cánticos a favor del presidente Ruso, Vladimir Putin, de parte de la fanaticada local de ‘Los canarios amarillos’.

“Vladimir Putin, la-la-la-la-la-la”, corearon los hinchas del club de fútbol turco Fenerbahce en el partido de clasificación de la Liga de Campeones contra el Dynamo Kyiv. pic.twitter.com/3tFQScBIEp — Lorena (@Afroditaa1984) July 27, 2022

Quien repudió esta situación, fue el técnico del equipo visitante ucraniano, Mircea Lucescu, quien al finalizar el partido con la victoria de su equipo y posterior clasificación a Champions League, comentó con el medio turco Fanatik, su postura de lo sucedido.

Tras no asistir a conferencia de prensa tras el triunfo, el DT rumano señaló en el medio: “El partido salió bien, pero no contábamos con lo de los aficionados, no esperaba tales cánticos, fueron deplorables”.

Reacciones de ucranianos

Eso no fue todo, ya que a raíz de la lamentable situación ocurrida en Estambul, el embajador ucraniano en Turquía, habló de lo ocurrido en la clasificación del Dinamo de Kiev.

“El fútbol es un juego justo. Ayer, el Dinamo Kiev fue más fuerte. Me entristece mucho oír las palabras de apoyo de los hinchas del Fenerbahçe al asesino y agresor ruso que bombardea nuestro país”, escribió el político, Vasyl Bodnar, en Twitter.