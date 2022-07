El mediocampista chileno Víctor Felipe Méndez fue oficializado en la presente jornada como nuevo fichaje del CSKA de Moscú de cara a la temporada 2022-2023.

Pese a la negativa inicial de la dirigencia de Unión Española, asegurando incluso que “no vamos a hacer negocios con Rusia”, finalmente el volante firmó su contrato con uno de los clubes más populares de la Liga Premier (Primera División).

“¡Víctor Méndez es jugador del PFC CSKA! El centrocampista de 22 años firmó un contrato de tres años con los rojiazules con posibilidad de prórroga”, informó la tienda capitalina en redes sociales.

“Anteriormente, jugó para el club chileno Unión Española, así como para la selección chilena, para la cual disputó tres partidos”, agregó.

Соблюдаем традиции ✍🏻📸 pic.twitter.com/ob7EIodzGY — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) July 28, 2022

Apuntar que la prensa rusa reveló a comienzos de semana que el jugador nacional ya estaba entrenando en el CSKA y que “ya está caminando por todo Moscú”.

El elenco caucásico planea pagarle al seleccionado chileno un sueldo cercano a los 500 mil dólares por temporada.

Víctor Felipe Méndez, que debutó profesionalmente el año 2017, vivirá así su primera experiencia en el exterior. Con los ‘hispanos’ disputó 122 partidos, en los que marcó cuatro goles y dio 15 asistencias.

Виктор Мендес – игрок ПФК ЦСКА! 🔴🔵 22-летний полузащитник подписал контракт с красно-синими на три года с возможностью продления ✍🏻 Ранее он выступал за чилийский клуб «Унион Эспаньола», а также за сборную Чили, за которую провёл три матча 🇨🇱 pic.twitter.com/elLzF9UrQ4 — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) July 28, 2022

Las primeras impresiones de Méndez como jugador de CSKA de Moscú:

“Estoy muy feliz de estar acá. Mis primeras sensaciones han sido muy buenas. He podido estar con el equipo y me siento demasiado feliz, es donde quiero estar y contento”.

“Es un paso importante para mí y espero que esto pueda abrir al fútbol chileno y que los jugadores puedan venir acá (…) Mark González sé que estuvo acá y espero poder estar a la misma altura. Sé que tuvo oportunidad de salir campeón con el club y es a lo que yo vengo también. Dejar una buena impresión y seguir creciendo como futbolista”.

“Vine porque la liga es competitiva, es algo que yo quería para mi crecimiento. La verdad que es un sueño (…) Es la primera vez que salgo a jugar al exterior y eso empuja”.

“La gente se ha portado muy bien en mi llegada, la estadía ha sido muy grata y estoy muy feliz”.

“Me considero un jugador técnicamente bueno, con una dinámica que puede ayudar mucho al equipo. Últimamente he estado jugando ofensivamente, he marcado un par de goles, he dado asistencias y esas son las facetas de mi juego. Espero estar lo antes posible en la cancha para ayudar al equipo”.