El Barcelona ha realizado un muy buen mercado de pases en la actualidad. Refuerzos como Franck Kessie, Andreas Christensen, Robert Lewandowski y Raphinha, han llegado para potencial a un cuadro ‘Culé’ que necesita volver a los lugares importantes en el Viejo Continente.

Un jugador que se ha acoplado de buena manera al esquema de Xavi Hernández y compañía, es el brasileño Raphina, ex jugador de Leeds United y ex discípulo del rosarino Marcelo Bielsa, con quien tuvo un tremendo salto de calidad en su juego y que aprendió ciertas cualidades enseñadas por el argentino.

Agradecimientos para Marcelo Bielsa

De hecho, en diálogo con Mundo Deportivo, el brasileño recordó al ex entrenador de la ‘Roja’, como el artífice de su buen fútbol y quien lo ayudó a estar entre las filas del excelso cuadro del Camp Nou.

El ex ‘White’ señaló al medio español: “Marcelo Bielsa es un entrenador que me ayudó mucho desde el primer momento que llegué al Leeds. Siempre exige más, siempre exige un máximo rendimiento. Me ayudó a llegar a la selección y me ayudó a llegar al Barça”. Si no fuese por sus enseñanzas, en grupo o individualmente, probablemente no estaría en Barcelona”.

“Además de tener un estilo de juego siempre respetuoso con el balón, Bielsa busca el máximo rendimiento en los entrenamientos y en los partidos, fue una persona importante para mí y para mi carrera, siempre le voy a llevar conmigo”, finalizó

De esta manera, el buen extremo derecho que vive sus primeras jornadas en el cuadro ‘blaugrana’ recuerda con sentimiento a Marcelo Bielsa, quien ha catapultado a varios jugadores con sus enseñanzas y su forma de jugar. Un claro ejemplo de su experiencia, es lo evidenciado en la camada de la generación dorada chilena.