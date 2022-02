El jugador Kurt Zouma del West Ham United ha sido blanco de críticas luego de que durante la semana se viralizaran imágenes de él maltratando a sus gatos, acción que tuvo varias repercusiones entre los fanáticos, sus sponsors y también perdió la custodia de los animales.

Este domingo era la primera vez que el defensor se presentaba fuera de su estadio ante el público para el partido ante el Leicester. Si bien en las redes sociales el jugador fue anunciado como titular y salió a hacer el calentamiento, finalmente no jugó.

Al parecer un problema de salud habría sido la razón por la que no terminó saliendo al campo de juego para disputar el partido. Sin embargo, en el medio The Sun destacan que el defensor fue abucheado e insultado por los hinchas del Leicester cuando salió a hacer el calentamiento.

Pese a los rumores, David Moyes, entrenador del West Ham, dijo que la decisión fue por un problema de salud de Zouma. “Estaba enfermo anoche, se separó de los compañeros y no comió mucho. Estaba enfermo antes del partido, quería jugar y nosotros también queríamos que jugara. Una vez que salió a hacer el calentamiento se dio cuenta que era imposible. Le dijo a Issa Diop que se alistara. Es un problema en el estomago, seguramente algo que comió”, dijo el DT.

Finalmente Zouma fue sustituido en la alineación inicial por Issa Diop y el West Ham empató a dos goles con el Leicester.

Respecto a Zouma, cabe recordar que perdió el auspicio de la marca deportiva, fue sancionado en el West Ham con una multa económica, le quitaron la custodia de sus mascotas y fue denunciado legalmente por maltrato animal.

