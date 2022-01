El entrenador de la selección Argentina de fútbol, Lionel Scaloni, zanjó la polémica que se armó tras la llegada de la delegación trasandina a suelo chileno, donde algunos jugadores denunciaron que lo tuvieron innecesariamente horas esperando en el aeropuerto o algunas deficiencias en el hotel en Calama.

En conferencia de prensa, el director técnico, que no estuvo en Chile por dar positivo a covid-19 antes del viaje, dio el ejemplo y pidió “bajar los decibeles”.

“Nosotros tenemos que bajar un poco los decibeles. Somos los encargados de hacerlo. Puede pasar que un hotel se quede sin agua, son cosas que suceden. Siempre pensamos que las cosas se hacen a propósito y no siempre es así. No me interesa entrar en ese juego de ‘a nosotros nos hicieron esto y hay que hacerle esto’. No ayuda al fútbol sudamericano ni en general”, dijo tajante.

Recordar que al llegar al aeropuerto algunos jugadores mostraron su enojo con la espera que debieron realizar por los protocolos de covid-19 que se realizan al ingresar a nuestro país, pese a que son procedimientos que hacen todas las personas que entran o reingresan a Chile.

Los reclamos llegaron hasta los oídos del ministro del Interior Rodrigo Delgado, que explicó en conferencia que son los procedimientos que hacen todas las personas al ingresar al país y que ellos eran los que tenían un ‘quilombo’ con sus papeles.

Además, luego del partido el futbolista Rodrigo De Paul denunció que en el hotel no los dejaron dormir, no había aire acondicionado y que en su momento no tuvieron agua.

Este lunes, Scaloni volvió a tocar el tema cuando le pidió a los argentino apoyar a la selección sin cánticos ni actitudes racistas o xenófobas.

“Me gustaría que la gente mañana vaya a alentar a la Selección y que respete al rival. Que no haya cantos de racismo. No lo comparto y además nos exponemos a sanciones. Este tema de Chile tiene que terminar ahí, ni tiene que entrar la política. Los controles están por la situación que ya sabemos, que se demoren más de lo normal puede pasar. Es muy nuestro pensar que todo es a propósito, muy sudamericano”, arremetió.