Este miércoles, Emiliano Vecchio, ex volante de Colo Colo y reconocido públicamente como antivacunas, comunicó que tomó la decisión de vacunarse para no perjudicar a su actual equipo de donde es capitán; Rosario Central.

Así lo aseguró en sus redes sociales, donde dio la principal razón que lo llevó a dar un giro radical a su vida: “Central está por encima de todo y de todos. El amor por este club está por encima de mi ideología”.

Una iniciativa del habilidoso mediapunta para no perderse ningún partido de la vigente temporada del fútbol argentino, ya que de no estar vacunado, no podría participar en encuentros organizados por la AFA.

Cabe destacar que hace un par de días, el propio agente de Vecchio, Sergio Lami, salió al paso tras las críticas hacia su representado, detallando que “Emiliano tiene una convicción y una ideología de vida que la mantuvo siempre, en donde ellos no se vacunan, no toman antibióticos y van por una vida mucho más natural. Se respaldan y resguardan en esos métodos”.

La defensa del representante llegó luego de que el futbolista ‘canalla’ se contagiara de Covid-19.

De esta manera, el ex ‘Cacique’ quedará habilitado para decir presente en los próximos partidos del elenco que dirige el histórico ‘Kily’ González.