La leyenda del Manchester City y actual jugador de Barcelona, Sergio Agüero, anunciaría su retiro del fútbol profesional durante la próxima semana, debido a los problemas al corazón que se le presentaron desde que tuvo que marcharse del terreno de juego, el 30 de octubre, en el duelo frente al Alavés.

Así lo consignaron distintos y reconocidos periodistas deportivos expertos en fútbol europeo, entre los que destacan Gerard Romero y Fabrizio Romano, quienes aseguran que la decisión ya esta tomada por el ‘Kun’ y que lo hará público en una rueda de prensa dentro de siete días.

Sergio Agüero’s set to retire from football due to heart problems, @gerardromero reports. The decision has been made and Barcelona have been informed. 🇦🇷 #FCB

Press conference to clarify the situation expected next week. pic.twitter.com/qwBk3zYk7O

